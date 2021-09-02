Украинские паралимпийцы собрали урожай медалей в Токио

Украинские паралимпийцы демонстрируют выдающиеся результаты в Японии.

В четверг, 2 сентября, в девятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены добыли немало наград. Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В забеге на 100 метров среди женщин в классе Е12 (нарушения зрения) украинка Оксана Ботурчук финишировала второй, добыв серебряную медаль.

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Украинский пловец Антон Коль выиграл "серебро" в заплыве на дистанции 50 метров на спине в классе S1, а украинец Денис Остапченко выиграл бронзу в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S3.

"Серебро" в настольном теннисе (класс — 8) добыл украинский дуэт Виктор Дидух/Максим Миколенко.

Украинец Алексей Денисюк стал бронзовым призером в пулевой стрельбе с пистолета с 25 метров (класс SH1).

Всего на счету паралимпийской сборной Украины 84 медали (20 золотых, 39 серебряных, 25 бронзовых) и пятое место в общем медальном зачете.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 9-й день Игр украинка Елизавета Мерешко выиграла свою пятую медаль в Токио, а пловец Максим Крипак стал девятикратным паралимпийским чемпионом. Кроме того, в утренней сессии соревнований украинцы добыли два "золота" в легкой атлетике.