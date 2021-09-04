Українка Ботурчук завершила Паралімпіаду в Токіо з трьома медалями

Українка Оксана Ботурчук провела вдалу Паралімпіаду.

Бігунка Оксана Ботурчук виграла чергове "срібло" на Паралімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт Токіо-2020.

Читайте також: Категорія Спорт Паралімпіада в Токіо: медальний залік Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

36-річна спортсменка з Дніпра, що спеціалізується на спринтерських дистанція, фінішувала 2-ю в забігу на 200 метрів (клас T12, параатлети з порушенням зору). Ботурчук пробігла дистанцію за 24,48 секунди. Перемогу в забігу здобула кубинська легкоатлетка Омара Дуранд Еліас, яка встановила новий світовий рекорд у цій дисципліні — 23,02 с. "Бронза" дісталася Анні Кулініч-Сорокіній (24,85 с) з команди паралімпійської комітету Росії.

Результати забігу на 200 метрів в класі T12 серед жінок

Відзначимо, для Ботурчук ця медаль стала 3-ю на Паралімпіаді-2020. Раніше вона вигравала "срібло" в забігах на 100 і 400 метрів. На минулих Іграх українка теж не залишалася без медалей. У Пекіні вона брала "золото" і 2 "срібла", в Лондоні — "срібло" і "бронзу", а в Ріо-де-Жанейро — ще два "срібла".

Паралімпійська збірна України завоювала вже 98 медалей в Токіо, 24 з яких золоті. Наша команда займає місце в топ-5 медального заліку Ігор-2020.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські паралімпійці в 11-й змагальний день, 4 вересня, в ранковій сесії завоювали три медалі.