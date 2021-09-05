Чехія — Україна: букмекери визначили фаворита матчу

Чехія і Україна проведуть товариський матч.

Збірна України в найближчу середу, 8 вересня, проведе контрольний поєдинок проти команди Чехії. Напередодні букмекери озвучили свій прогноз на гру, яка відбудеться в чеському місті Пльзень.

Про це повідомляє букмекерська контора Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Чехія — Україна (дані за 5 вересня)

Favbet: (перемога збірної Чехії 2,78 — нічия 3,30 — перемога команди України 2,58)

На думку фахівців, шанси команд практично рівні. На перемогу "Жовто-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,58, а успіх господарів оцінюється в 2,78, нічия котирується коефіцієнтом 3,30. Аналітики Favbet вважають, що найбільш вірогідним результатом зустрічі являється результат 0:1 на користь України (коефіцієнт 6,10).

"Телеграф" нагадує, що обидві команди беруть участь в європейському відборі на ЧС-2022 і обидві ведуть боротьбу за заповітну путівку. У своєму останньому поєдинку українці відібрали очки у чемпіонів світу (1: 1), а Чехія мінімально обіграла Білорусь (1:0). "Жовто-сині" вже визначилися зі складом на гру з Чехією.