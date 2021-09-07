"Жебраки в душі": скандальний боксер Редкач зробив випад в сторону українців

Іван Редкач частенько робить скандальні висловлювання.

Український боксер Іван Редкач, який нарвався на критику ще одного вітчизняного боксера Олександра Гвоздика, зробив випад в сторону жителів України.

Відповідаючи на питання підписника на своїй сторінці в Instagram, боксер назвав українців, які проживають на батьківщині, "жебраками в душі".

"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там — без мрії, мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", — відповів у сторіс боксер.

Іван Редкач розповів про любов до України

Іван Редкач отримав свій зоряний час в квітні 2021 року, коли українець бився з відомим американцем Реджісом Прогрейсом. Правда, поєдинок обернувся для "Жахливого" поразкою, причому багато любителів боксу запідозрили Івана в симуляції. Редкач впав, нібито після удару нижче пояса, однак відеоповтори цього не підтвердили. Пізніше результат поєдинку з Прогрейсом був переглянутий, і американцеві присудили перемогу технічним нокаутом.

Раніше Редкач відзначився ще однією скандальною витівкою в ринзі. У поєдинку проти американця Денні Гарсії Іван в 10-му раунді вкусив суперника. Бій тривав усі відведені 12 раундів і завершився перемогою американця. Пізніше українця дискваліфікували.