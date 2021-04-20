Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге
Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге
"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
"Александрия" - "Заря": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
"Александрия" - "Заря": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
УЕФА разрешит "мятежным" командам сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов
УЕФА разрешит "мятежным" командам сыграть в полуфиналах Лиги чемпионов

"Брехун и интриган": украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети

"Брехун и интриган": украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ivan_redkach_11, alex_gvozdyk

Украинские боксеры Александр Гвоздик и Иван Редкач устроили перепалку в Instagram. Поводом для ссоры боксеров "на публике" стал пост Ивана, в котором он столкнул лбами Гвоздика и Ломаченко. Позднее Редкач потер посты и комментарии, однако интернет помнит все.

"Кто такой Беринчик?": Гвоздик высмеял попытки Дениса добиться боя с обидчиком Ломаченко

После своего поражения от Прогрейса Иван написал странный пост, где рассказал, что Ломаченко-старший интересовался у Гвоздика, почему тот отправился в Атланту на бой Редкача.

"Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди - не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко, - прим. ред.) пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм, - написал Редкач.

Александр спустя некоторое время ответил Ивану, обвинив боксера во лжи и интригах, отметив, что в Атланту он прибыл не для поддержки украинца, а по другим делам. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Редкач поведал, что Гвоздик получил аккредитацию на шоу с его участием, а также пообедал вместе с ним.

Гвоздик вновь объяснил, что приехал в Атланту совсем по другому поводу и не стал фотографироваться с Теофимо Лопесом-старшим из-за "субординации".

В итоге Иван "признал поражение" в споре и попрощался.

"Телеграф" напоминает, что Александр Гвоздик завершил карьеру после проигранного боя россиянину Артуру Бетербиеву. Редкач, в свою очередь, в апреле со скандалом проиграл американцу Реджису Прогрейсу.

Ранее Гвоздик рассказал о трудностях, с которыми столкнулся Василий Ломаченко после поражение от Теофимо Лопеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 232

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Иван Редкач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В формат Лиги чемпионов внесли изменения: в УЕФА раскрыли детали
02 Украинский клуб отказался от участия в Суперлиге, назвав турнир аферой
03 УЕФА из-за Суперлиги рассматривает два сценария для текущего розыгрыша Лиги чемпионов
04 Суперлига: состав участников (обновляется)
05 В Суперлиге заговорили об изменении длительности футбольных матчей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь