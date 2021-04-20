"Брехун и интриган": украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети

Украинские боксеры Александр Гвоздик и Иван Редкач устроили перепалку в Instagram. Поводом для ссоры боксеров "на публике" стал пост Ивана, в котором он столкнул лбами Гвоздика и Ломаченко. Позднее Редкач потер посты и комментарии, однако интернет помнит все.

После своего поражения от Прогрейса Иван написал странный пост, где рассказал, что Ломаченко-старший интересовался у Гвоздика, почему тот отправился в Атланту на бой Редкача.

"Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди - не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко, - прим. ред.) пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм, - написал Редкач.

Александр спустя некоторое время ответил Ивану, обвинив боксера во лжи и интригах, отметив, что в Атланту он прибыл не для поддержки украинца, а по другим делам.

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Редкач поведал, что Гвоздик получил аккредитацию на шоу с его участием, а также пообедал вместе с ним.

Гвоздик вновь объяснил, что приехал в Атланту совсем по другому поводу и не стал фотографироваться с Теофимо Лопесом-старшим из-за "субординации".

В итоге Иван "признал поражение" в споре и попрощался.

"Телеграф" напоминает, что Александр Гвоздик завершил карьеру после проигранного боя россиянину Артуру Бетербиеву. Редкач, в свою очередь, в апреле со скандалом проиграл американцу Реджису Прогрейсу.

Ранее Гвоздик рассказал о трудностях, с которыми столкнулся Василий Ломаченко после поражение от Теофимо Лопеса.