Рус

Побито світовий рекорд: збірна Італії творить історію (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1
Мойзе Кін зробив дубль у грі з Литвою Новина оновлена 09 вересня 2021, 11:37
Мойзе Кін зробив дубль у грі з Литвою

Хто зупинить команду Роберто Манчіні?

У середу, 8 вересня, відбулося чимало матчів кваліфікації на ЧС-2022, зокрема, в європейському відборі збірна Італії з рахунком 5:0 знищила команду Литви. Італійці не програють ось уже в 37 матчах поспіль, що є новим світовим рекордом.

"Скуадра Адзурра" поліпшила свій же рекорд, поставлений на днях зі Швейцарією (0:0). Тепер на рахунку чемпіонів Євро-2020 значна серія з безпрограшних ігор. В останній раз Італія програвала у вересні 2018 року в грі Ліги націй УЄФА проти Португалії (1:0).

Відзначимо, в поєдинку з Литвою за Італію голами відзначилися Джованні Ді Лоренцо, Джакомо Распадорі, дубль на рахунку Мойзе Кіна, а ще одне взяття воріт відбулося завдяки автоголу Едгараса Уткуса.

Відеоогляд матчу Італія — Литва:

Відзначимо, попередній рекорд (35 матчів без програшів) належав збірним Іспанії та Бразилії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8-го вересня збірна України не зуміла обіграти Чехію в Пльзені, пропустивши гол в компенсований до другого тайму час. До слова, в цій грі дебютний гол за "Жовто-синіх" оформив Віктор Корнієнко.

Експосол України в США Валерій Чалий
Інтерв'ю
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий
Дата публікації
Категорія
Зведення коронавірусу в Україні на 09.09.2021
В Україні різко підскочила захворюваність COVID-19: де обстановка найгірша
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією