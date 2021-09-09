Побито світовий рекорд: збірна Італії творить історію (відео)

Хто зупинить команду Роберто Манчіні?

У середу, 8 вересня, відбулося чимало матчів кваліфікації на ЧС-2022, зокрема, в європейському відборі збірна Італії з рахунком 5:0 знищила команду Литви. Італійці не програють ось уже в 37 матчах поспіль, що є новим світовим рекордом.

"Скуадра Адзурра" поліпшила свій же рекорд, поставлений на днях зі Швейцарією (0:0). Тепер на рахунку чемпіонів Євро-2020 значна серія з безпрограшних ігор. В останній раз Італія програвала у вересні 2018 року в грі Ліги націй УЄФА проти Португалії (1:0).

Відзначимо, в поєдинку з Литвою за Італію голами відзначилися Джованні Ді Лоренцо, Джакомо Распадорі, дубль на рахунку Мойзе Кіна, а ще одне взяття воріт відбулося завдяки автоголу Едгараса Уткуса.

Відеоогляд матчу Італія — Литва:

Відзначимо, попередній рекорд (35 матчів без програшів) належав збірним Іспанії та Бразилії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8-го вересня збірна України не зуміла обіграти Чехію в Пльзені, пропустивши гол в компенсований до другого тайму час. До слова, в цій грі дебютний гол за "Жовто-синіх" оформив Віктор Корнієнко.