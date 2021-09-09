Побит мировой рекорд: сборная Италии творит историю (видео)

Кто остановит команду Роберто Манчини?

В среду, 8 сентября, состоялись немало матчей квалификации на ЧМ-2022, в частности, в европейском отборе сборная Италии со счетом 5:0 уничтожила команду Литвы. Итальянцы не проигрывают вот уже в 37-и матчах кряду, что является новым мировым рекордом.

Скуадра Адзурра улучшила свой же рекорд, поставленный на днях со Швейцарией (0:0). Теперь на счету чемпионов Евро-2020 внушительная серия из беспроигрышных игр. В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года в игре Лиги наций УЕФА против Португалии (1:0).

Отметим, в поединке с Литвой за Италию голами отметились Джованни Ди Лоренцо, Джакомо Распадори, дубль на счету Мойзе Кина, а еще одно взятие ворот состоялось благодаря автоголу Эдгараса Уткуса.

Видеообзор матча Италия — Литва:

Отметим, предыдущий рекорд (35 матчей без проигрышей) принадлежал сборным Испании и Бразилии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8-го сентября сборная Украины не сумела обыграть Чехию в Пльзене, пропустив гол в компенсированное ко второму тайму время. К слову, в этой игре дебютный гол за "Желто-синих" оформил Виктор Корниенко.