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Збірна України дала бій Росії на Євро-2021 (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Збірна України з волейболу Новина оновлена 11 вересня 2021, 20:49
Збірна України з волейболу

Збірна України гідно виступила на чемпіонаті Європи.

У суботу, 11 вересня, чоловіча збірна України з волейболу, яка достроково пробилася в плей-офф Євро-2021, в рамках матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи грала з командою Росії. Зустріч, яка відбулася в польському Гданську на однойменній арені, завершилася з рахунком 3:1 (22:25 26:16, 25:22, 25:22) на користь росіян.

Таким чином, до чвертьфіналу турніру пробилася саме команда Росії, яка в 1/4 зіграє з переможцем матчу Польща — Фінляндія.

Незважаючи на різницю в класі, українці дали бій представникам РФ, вигравши одну партію. Поєдинок проходив у впертій боротьбі, не рахуючи другу партію, де росіяни виграли з різницею в 9 очок. В цілому вихід в плей-офф ЧЄ можна вважати успіхом для "Жовто-синіх".

Нагадаємо, на груповій стадії Еро-2021 українці здобули три перемоги: над греками, португальцями і бельгійцями. Також наша команда поступилася сербам і полякам.

Групова стадія чемпіонату Європи з волейболу-2021 серед чоловіків проходила в чотирьох країнах: Фінляндії, Польщі, Естонії та Чехії. Матчі плей-офф відбудуться в Гданьску і Остраві, а півфінали і фінал, який запланований на 19 вересня, в Катовіце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що букмекери не вірили в "Жовто-синіх" у грі з командою РФ.

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