Сборная Украины дала бой России на Евро-2021 (видео)

Сборная Украины достойно выступила на чемпионате Европы.

В субботу, 11 сентября, мужская сборная Украины по волейболу, которая досрочно пробилась в плей-офф Евро-2021, в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы играла с командой России. Встреча, которая состоялась в польском Гданьске на одноименной арене, завершилась со счетом 3:1 (22:25, 26:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян.

Таким образом, в четвертьфинал турнира пробилась именно команда России, которая в 1/4 сыграет с победителем матча Польша - Финляндия.

Несмотря на разницу в классе, украинцы дали бой представителям РФ, выиграв одну партию. Поединок проходил в упорной борьбе, не считая вторую партию, где россияне выиграли с разницей в 9 очков. В целом выход в плей-офф ЧЕ можно считать успехом для "Желто-синих".

Напомним, на групповой стадии Еро-2021 украинцы добыли три победы: над греками, португальцами и бельгийцами. Также наша команда уступила сербам и полякам.

Групповая стадия чемпионата Европы по волейболу-2021 среди мужчин проходила в четырех странах: Финляндии, Польше, Эстонии и Чехии. Матчи плей-офф состоятся в Гданьксе и Остраве, а полуфиналы и финал, который запланирован на 19 сентября, в Катовице.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не верили в "Желто-синих" в игре с командой РФ.