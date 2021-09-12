Український тенісист програв у фіналі юніорського US Open (відео)

На US Open до фіналу дістався один українець.

Після вильоту Еліни Світоліної з чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США на Турнірі Великого Шолома залишився лише один представник України, правда, в юніорському парному розряді.

Український тенісист В’ячеслав Бєлінський разом з представником Болгарії Петром Нестеровим дістався до фіналу US Open-2021 в юніорському парному розряді. У вирішальному матчі болгарсько-український дует зустрівся з французом Максом Вестфалом і Коулманом Воном з Гонконгу. Підсумком зустрічі стала перемога останніх з рахунком 3:6, 7:5, 110.

Для 17-річного Бєлінського це стало першим фіналом на ТБШ в кар’єрі. До слова, дует українця і болгарина мав восьмий номер посіву.

Відеоогляд матчу В’ячеслав Бєлінський/Петро Нестеров — Макс Вестфал/Коулман Вон:

Відзначимо, переможницею US Open в жіночому одиночному розряді стала 150-я ракетка світу Емма Радукану, яка в фіналі здолала кривдницю Світоліної канадку Лейлу Анні Фернандес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відому російську тенісистку обікрали, зокрема у неї зникли навіть олімпійські медалі.