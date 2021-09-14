Луческу поставив "Динамо" на останнє місце в групі Ліги чемпіонів (відео)

Мірча Луческу оцінив шанси "Динамо".

Головний тренер "Динамо", яке 14 вересня зіграє з "Бенфікою", Мірча Луческу не має ілюзій з приводу можливого виходу команди з групи Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Спеціаліст поділився своєю думкою в коментарі для YouTube-каналу "Бомбардир".

Румунський коуч киян вважає, що його команда зробила певний крок вперед, проте про вихід з групи поки говорити не доводиться. Наставник вважає, що всі інші колективи групи Е ( "Баварія", "Барселона" і "Бенфіка") сильніші за чемпіонів України в досвіді і рівню виконавців. Луческу зазначив, що "динамівці" в першу чергу намагатимуться не допускати торішніх помилок в єврокубку.

"Ми добре розуміємо, що три команди попереду нас", — заявив Луческу.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" стартує в Лізі чемпіонів у вівторок, 14 вересня, матчем проти "Бенфіки", який відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Раніше "Телеграф" розповідав про прогноз букмекерів на цю гру, а також повідомляв, де стежити за цією зустріччю онлайн.