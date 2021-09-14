Луческу поставил "Динамо" на последнее место в группе Лиги чемпионов (видео)

Мирча Луческу оценил шансы "Динамо".

Главный тренер "Динамо", которое 14 сентября сыграет с "Бенфикой", Мирча Луческу не питает иллюзий по поводу возможного выхода команды из группы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Специалист поделился своим мнением в комментарии для YouTube-канала "Бомбардир".

Румынский коуч киевлян считает, что его команда сделала определенный шаг вперед, однако про выход из группы пока говорить не приходится. Наставник считает, что все остальные коллективы группы Е ("Бавария", "Барселона" и "Бенфика") сильнее чемпионов Украины по опыту и уровню исполнителей. Луческу отметил, что "динамовцы" в первую очередь постараются не допускать прошлогодних ошибок в еврокубке.

"Мы хорошо понимаем, что три команды впереди нас", — заявил Луческу.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" стартует в Лиге чемпионов во вторник, 14 сентября, матчем против "Бенфики", который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на эту игру, а также рассказывал, где следить за встречей онлайн.