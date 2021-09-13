"Динамо" - "Бенфика": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Автор
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"Динамо" - "Бенфика" Новость обновлена 13 сентября 2021, 21:49
"Динамо" - "Бенфика"

Онлайн матча Лиги чемпионов "Динамо" — "Бенфика".

Во вторник, 14 сентября, киевское "Динамо" в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с "Бенфикой", за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Динамо" -:- "Бенфика"

(начало — в 22:00)

Киевский клуб на правах чемпиона Украины пробился в групповой этап Лиги чемпионов, однако весьма суровый жребий ставит еврокубковые амбиции "Динамо" под большим вопросом. Во всех трех противостояниях (чемпионы Украины попали в группу E вместе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой", — прим. ред.) "Бело-синие" являются аутсайдерами. Тем не менее подопечные Мирчи Луческу явно могут удивить и порадовать своих болельщиков.

Накануне игры с "Бенфикой" киевляне справились с "Металлистом-1925". "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Сможет ли столичная команда дать бой "Орлам", которые выиграли все свои матчи на внутренней арене в текущем сезоне узнаем во вторник на НСК "Олимпийский".

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Динамо" — "Бенфика" в прямом эфире, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.

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