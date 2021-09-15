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Роналду м’ячем нокаутував жінку, а потім зумів ощасливити її (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Кріштіану Роналду потрапив м’ячем у голову стюардові Новина оновлена 15 вересня 2021, 11:54
Кріштіану Роналду потрапив м’ячем у голову стюардові

Кріштіану Роналду зробив благородний вчинок.

Перед матчем 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" (2:1) новоспечений форвард "Червоних Дияволів" Кріштіану Роналду невдало пробив по воротах і влучив у голову жінці-стюардові. Потім зоряний португалець підійшов до потерпілої і подарував їй свою футболку.

Про це повідомляє goal на своїй сторінці в Twitter.

Під час розминки CR7 пробив трохи вище воріт, а м’яч після його удару потрапив стюардові в голову. Та впала, а Кріштіану підбіг до неї і простежив, щоб вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Також Роналду ощасливив постраждалу, подарувавши їй свою ігрову футболку. Кадри з благородним вчинком форварда МЮ доступні в мережі:

Відзначимо, в матчі з "Янг Бойз" Роналду забив гол, проте його команда все ж поступилася. КріРо в майбутньому спробує допомогти МЮ виправити ситуацію в групі F, де крім швейцарців виступають "Вільярреал" і "Аталанта".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кріштіану забив у своєму першому матчі після повернення на "Олд Траффорд". Португальський форвард відзначився дублем у грі 4-го туру Англійської Прем’єр-ліги з "Ньюкаслом" (4:1).

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