Роналду м’ячем нокаутував жінку, а потім зумів ощасливити її (відео)

Перед матчем 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" (2:1) новоспечений форвард "Червоних Дияволів" Кріштіану Роналду невдало пробив по воротах і влучив у голову жінці-стюардові. Потім зоряний португалець підійшов до потерпілої і подарував їй свою футболку.

Про це повідомляє goal на своїй сторінці в Twitter.

Під час розминки CR7 пробив трохи вище воріт, а м’яч після його удару потрапив стюардові в голову. Та впала, а Кріштіану підбіг до неї і простежив, щоб вона отримала всю необхідну медичну допомогу. Також Роналду ощасливив постраждалу, подарувавши їй свою ігрову футболку. Кадри з благородним вчинком форварда МЮ доступні в мережі:

Cristiano Ronaldo gesture after he unfortunately knocks down a steward with a shot before the game.



You love to see this.pic.twitter.com/U2lAuKFTPj