Укр

Роналду мячом нокаутировал женщину, а затем сумел осчастливить ее (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Криштиану Роналду попал мячом в голову стюарду Новость обновлена 15 сентября 2021, 11:54
Криштиану Роналду попал мячом в голову стюарду

Криштиану Роналду сделал благородный поступок.

Перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" (2:1) новоиспеченный форвард "Красных Дьяволов" Криштиану Роналду неудачно пробил по воротам и попал в голову женщине-стюарду. Затем звездный португалец подошел к пострадавшей и подарил ей свою футболку.

Об этом сообщает goal на своей страничке в Twitter.

Во время разминки CR7 пробил чуть выше ворот, а мяч после его удара попал стюарду в голову. Та упала, а Криштиану подбежал к ней и проследил, чтобы она получила всю необходимую медицинскую помощь. Также Роналду осчастливил пострадавшую, подарив ей свою игровую футболку. Кадры с благородным поступком форварда МЮ доступны в сети:

Отметим, в матче с "Янг Бойз" Роналду забил гол, однако его команда все же уступила. КриРо в будущем попытается помочь МЮ исправить ситуацию в группе F, где кроме швейцарцев выступают "Вильярреал" и "Аталанта".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану забил в своем первом матче после возвращения на "Олд Траффорд". Португальский форвард отметился дублем в игре 4-го тура Английской премьер-лиги с "Ньюкаслом" (4:1).

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