Роналду мячом нокаутировал женщину, а затем сумел осчастливить ее (видео)

Перед матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 "Янг Бойз" — "Манчестер Юнайтед" (2:1) новоиспеченный форвард "Красных Дьяволов" Криштиану Роналду неудачно пробил по воротам и попал в голову женщине-стюарду. Затем звездный португалец подошел к пострадавшей и подарил ей свою футболку.

Об этом сообщает goal на своей страничке в Twitter.

Во время разминки CR7 пробил чуть выше ворот, а мяч после его удара попал стюарду в голову. Та упала, а Криштиану подбежал к ней и проследил, чтобы она получила всю необходимую медицинскую помощь. Также Роналду осчастливил пострадавшую, подарив ей свою игровую футболку. Кадры с благородным поступком форварда МЮ доступны в сети:

Cristiano Ronaldo gesture after he unfortunately knocks down a steward with a shot before the game.



You love to see this.pic.twitter.com/U2lAuKFTPj