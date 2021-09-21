Прогноз на бій Усик - Джошуа: все може завершитися одним ударом

Є два реальних варіанти сценарію бою.

Засновник ресурсу LuckyPunch Олександр Чепілко дав прогноз на чемпіонський бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Своєю думкою Олександр поділився в інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Чепілка, існують два реальних сценарії бою. У першому Джошуа, який є чудовим нокаутером (22 дострокові перемоги у 24 боях), просто погасить світло Олександрові. Згідно з другим сценарієм, Усик зуміє "перебігати" іменитого опонента і перемогти за очками, правда, для цього ще потрібна адекватна оцінка суддів, що у світі боксу не завжди можливо. Чепілко вважає, що Усик — дуже сильний боксер в тактиці, який беззаперечно виконує тренерські установки, тому варіант з "м’ясорубкою" відпадає.

"Джошуа переможе нокаутом або Усик "перетанцює" опонента і виграє за очками", — вважає Чепілко.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. На кону поєдинку стоятимуть відразу чотири чемпіонські титули в суперважкій вазі — IBO, IBF, WBO, WBA. Раніше промоутер Усика повідав, що Ентоні припустився грубої помилки в підготовці до бою з Олександром.