Укр

Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом

Автор
Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:23
Александр Усик

Есть два реальных варианта исхода боя.

Основатель ресурса LuckyPunch Александр Чепилко дал прогноз на чемпионский бой Александр Усик — Энтони Джошуа.

Своим мнением Александр поделился в интервью "Телеграфу".

По словам Чепилко, существуют два реальных сценария боя. В первом Джошуа, который является превосходным нокаутером (22 досрочные победы в 24 боях), попросту потушит свет Александру. Согласно второму сценарию, Усик сумеет "перебегать" именитого оппонента и победить по очкам, правда, для этого еще необходима адекватная оценка судей, что в мире бокса не всегда возможно. Чепилко считает, что Усик — весьма сильный боксер в тактике, который беспрекословно выполняет тренерские установки, поэтому вариант с "мясорубкой" отпадает.

"Джошуа победит нокаутом или Усик "перетанцует" оппонента и возобладает по очкам", — считает Чепилко.

Бой Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять сразу четыре чемпионские титулы в супертяжелом весе — IBO, IBF, WBO, WBA. Ранее промоутер Усика поведал, что Энтони допустил грубую ошибку в подготовке к схватке с Александром.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Энтони Джошуа
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Прогноз на бой Усик - Джошуа: все может завершиться одним ударом