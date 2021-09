"Серце пішло в п’яти": чемпіон Формули-1 збив механіка (відео)

Семиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Хемілтон, який тільки-тільки відійшов від аварії з Максом Ферстаппеном в Монці, знову потрапив в інцидент на трасі. На цей раз від дій гонщика постраждав його власний механік.

Хемілтон на своїй сторінці в Instagram вибачився перед членом команди "Мерседес".

Під час другої практики Гран-прі Росії-2021, що проходить в Сочі, британець невдало заїхав на піт-лейн і збив механіка, який відповідав за передній домкрат. Гонщик тут же вибачився і запитав, як у потерпілого справи. У команді запевнили, що з механіком все в порядку. Пізніше Льюїс повідомив, що таке з ним сталося вперше за 14 років в автоспорті. Крім того, він зазначив сміливість людини, який вибрала таку професію — стояти перед болідом Формули-1.

"Моє серце пішло в п’яти, я сильно хвилювався", — зізнався Хемілтон.

Відзначимо, проведення Гран-прі Росії опинилося під питанням через негоду в Сочі. На вулиці міста за годину випало близько 40 мм опадів. Синоптики повідомляють, що негода не відступить найближчим часом, а автодром повністю залитий водою.

Just a 7x @F1 Champ skipping down the pit lane. 🥰 pic.twitter.com/1VD4W62Dr1

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx