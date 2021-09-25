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"Серце пішло в п’яти": чемпіон Формули-1 збив механіка (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Льюїс Хемілтон збив механіка Новина оновлена 25 вересня 2021, 14:41
Льюїс Хемілтон збив механіка

Льюїс Хемілтон знову потрапив в інцидент.

Семиразовий чемпіон Формули-1 британець Льюїс Хемілтон, який тільки-тільки відійшов від аварії з Максом Ферстаппеном в Монці, знову потрапив в інцидент на трасі. На цей раз від дій гонщика постраждав його власний механік.

Хемілтон на своїй сторінці в Instagram вибачився перед членом команди "Мерседес".

Під час другої практики Гран-прі Росії-2021, що проходить в Сочі, британець невдало заїхав на піт-лейн і збив механіка, який відповідав за передній домкрат. Гонщик тут же вибачився і запитав, як у потерпілого справи. У команді запевнили, що з механіком все в порядку. Пізніше Льюїс повідомив, що таке з ним сталося вперше за 14 років в автоспорті. Крім того, він зазначив сміливість людини, який вибрала таку професію — стояти перед болідом Формули-1.

"Моє серце пішло в п’яти, я сильно хвилювався", — зізнався Хемілтон.

Відзначимо, проведення Гран-прі Росії опинилося під питанням через негоду в Сочі. На вулиці міста за годину випало близько 40 мм опадів. Синоптики повідомляють, що негода не відступить найближчим часом, а автодром повністю залитий водою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Японії скасували Гран-прі Формули-1 в 2021 році.

Теги:
#Автоспорт #Формула 1 #Льюїс Хемілтон #Гран Прі Росії
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