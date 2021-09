"Сердце ушло в пятки": чемпион Формулы-1 сбил механика (видео)

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, который только-только отошел от происшествия с Максом Ферстаппеном в Монце, вновь угодил в инцидент на трассе. На этот раз от действий гонщика пострадал его собственный механик.

Хэмилтон на своей страничке в Instagram извинился перед членом команды "Мерседес".

Во время второй практики Гран-при России-2021, что проходит в Сочи, британец неудачно заехал на пит-лейн и сбил механика, который отвечал за передний домкрат. Гонщик тут же извинился и спросил, как у пострадавшего дела. В команде заверили, что с механиком все в порядке. Позже Льюис сообщил, что такое с ним произошло впервые за 14 лет в автоспорте. Кроме того, он отметил смелость человека, который выбрал такую профессию — стоять перед болидом Формулы-1.

"Мое сердце ушло в пятки, я сильно волновался", — признался Хэмилтон.

Отметим, проведение Гран-при России оказалось под вопросом из-за непогоды в Сочи. На улицы города за час выпало около 40 мм осадков. Синоптики сообщают, что непогода не отступит в ближайшее время, а автодром полностью залит водой.

