У Усика можуть забрати пояс у разі перемоги над Джошуа
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Олександр Усик може потрапити в дивну ситуацію.
Український боксер Олександр Усик в разі перемоги над Ентоні Джошуа в чемпіонському бою 25 вересня може втратити один з поясів.
Про це заявив промоутер Френк Уоррен в інтерв’ю bt.
Відомо, що в контракті на бій Джошуа — Усик є опція реваншу, якщо перемогу здобуде українець. Однак промоутер британського супертяжа Джо Джойса розповів, що перемога українця дуже погано позначиться для боксу, адже тоді буде важко провести супербій Тайсон Ф’юрі — Ентоні Джошуа. Крім того, Уоррен, який є промоутером і "Циганського короля", повідав, що в разі перемоги над AJ Усику доведеться битися з обов’язковим претендентом по лінії WBO — Джойсом. Джошуа точно зажадає негайний реванш, а Усик в такому випадку, швидше за все, втратив би пояс WBO.
Однак для здійснення такого сценарію необхідна перемога Олександра над Ентоні 25 вересня. До слова, букмекери не вірять в це.
Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій годині в Україні дивитися супербій Усик — Джошуа.