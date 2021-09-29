Капітан "Динамо" вирішив пограти у волейбол у матчі з "Баварією" (відео)

Сергій Сидорчук підставив команду.

У матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 "Баварія" — "Динамо" рахунок у грі відкрив Роберт Левандовскі.

Польський нападник зумів реалізувати пенальті, який італійський арбітр Марко Гуїда призначив за гру рукою Сергія Сидорчука. У дебюті зустрічі півзахисник та капітан "Біло-синіх" невдало зіграв після подачі з кутового. Сергій у боротьбі з атакуючим гравцем мюнхенців вирішив пограти у своєму штрафному майданчику у волейбол. Рефері не оцінив такої поведінки "динамівця" та призначив 11-метровий удар. Левандовскі хитро реалізував "вирок", пробивши несильно майже по центру — Георгій Бущан гадав і стрибнув в інший кут.

Відео фолу Сидорчука та гола Левандовські:

Зазначимо, після першого тайму рахунок у матчі, який проходить у Мюнхені на однойменній арені, 2:0 на користь господарів. Ще один гол записав на свій рахунок все той же Левандовскі, який оформив дубль у 1-му турі ЛЧ із "Барселоною" (0:3).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" перед "Баварією" переграло "Рух" у 9-му турі чемпіонату України з футболу.