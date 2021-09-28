"Бавария" - "Динамо": прямая трансляция матча

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
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ФК Динамо (Киев) Новость обновлена 28 сентября 2021, 16:52
ФК Динамо (Киев)

"Динамо" сыграет в гостях у "Баварии".

В среду, 29 сентября, "Динамо", которое на днях переиграло "Рух" в чемпионате Украины, сыграет гостевой матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской "Баварии". "Телеграф" в этой статье проведет текстовый онлайн поединка, в ходе которого здесь оперативно будут добавлены видео голов.

"Бавария" — "Динамо"

(начало — в 22:00 по киевскому времени)

Добыть очки в Мюнхене станет настоящим чудо для подопечных Мирчи Луческу, который еще перед стартом групповой стадии заявил, что киевляне — самая слабая команда в квартете. Тем не менее "Бело-синие" могут навязать борьбу и взять очки в Германии, правда, сделать это будет титанически сложно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры абсолютно не верят в успех "Бело-синих" в противостоянии с "Красной машиной". Кроме того, за игрой можно будет следить онлайн на сервисе megogo.

Напомним, в первом туре главного еврокубка киевляне дали бой "Бенфике" в столице Украины (0:0), а "Бавария" расправилась с "Барселоной" в столице Каталонии со счетом 0:3.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария #Лига Чемпионов
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