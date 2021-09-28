Укр

"Бавария" - "Динамо": букмекеры рассказали, сколько голов пропустят украинцы в матче Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" прилетело в Мюнхен Новость обновлена 28 сентября 2021, 15:55
"Динамо" прилетело в Мюнхен

Букмекеры абсолютно не верят в "Динамо" в игре с "Баварией".

Киевское "Динамо", которое на днях обыграло "Рух" в чемпионате Украины, является аутсайдером встречи с мюнхенской "Баварией" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-матч.

Специалисты отмечают, что у киевлян практически нет шансов на победу и ничью. На это можно сделать ставку с коэффициентами 28 и 12,50 соответственно. Успех "Баварии" оценивает в 1,09. Отметим, аналитики Пари-Матч считают, что встреча, вероятнее всего, завершится разгромной победой "Красной машины" со счетом 3:0 (коэффициент 6,70). Успех "Баварии" со счетом 1:0, 2:0, или 4:0 менее вероятен (коэффициенты 13,00, 7,80 и 7,60 соответственно).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Динамо" (данные за 28 сентября, игра состоится 29 сентября):

  • Пари-Матч: (победа "Баварии" 1,09 — ничья 12,50 — победа "Динамо" 28,00)

Отметим, "Динамо" на днях проиграло битву "Шахтеру" за Суперкубок Украины. Кроме того, эта игра запомнилась конфликтом капитанов клубов.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЛЧ "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а "Бавария" разгромила "Барселону" в гостях (0:3).

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария #Лига Чемпионов
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