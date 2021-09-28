"Баварія" — "Динамо": букмекери розповіли, скільки голів пропустять українці в матчі Ліги чемпіонів

Букмекери абсолютно не вірять в "Динамо" у грі з "Баварією".

Київське "Динамо", яке днями обіграло "Рух" в чемпіонаті України, є аутсайдером зустрічі з мюнхенською "Баварією" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Про це повідомляє букмекерська контора Парі-матч.

Фахівці відзначають, що у киян практично немає шансів на перемогу і нічию. На це можна зробити ставку з коефіцієнтами 28 і 12,50 відповідно. Успіх "Баварії" оцінює в 1,09. Відзначимо, аналітики Парі-Матч вважають, що зустріч, ймовірніше за все, завершиться розгромною перемогою "Червоної машини" з рахунком 3:0 (коефіцієнт 6,70). Успіх "Баварії" з рахунком 1:0, 2:0, або 4:0 менш імовірний (коефіцієнти 13,00, 7,80 і 7,60 відповідно).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Динамо" (дані за 28 вересня, матч пройде 29 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Баварії" 1,09 — нічия 12,50 — перемога "Динамо" 28,00)

Відзначимо, "Динамо" на днях програло битву "Шахтарю" за Суперкубок України. Крім того, ця гра запам’яталася конфліктом капітанів клубів.

"Телеграф" нагадує, що в першому турі ЛЧ "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0 ), а "Баварія" розгромила "Барселону" в гостях (0:3).