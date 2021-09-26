"Бавария" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Динамо" сыграет в гостях с "Баварией"

В среду, 29 сентября, "Бавария" в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с "Динамо", которое на днях обыграло "Рух" в рамках матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу 2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Бавария" — "Динамо" состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В Украине официальная трансляция поединка будет доступна на ОТТ-сервисе megogo (требуется подписка, — прим. ред.). У нас на сайте будет доступна текстовая трансляция встречи, в ходе которой будут оперативно добавлены видео голов.

"Бавария" является безоговорочным фаворитом встречи с киевлянами, а Мирче Луческу представился уникальный шанс сразится с командой самого высокого уровня. Тем не менее "Бело-синие" способны дать бой немцам. В своем последнем матче "Красная машина" переиграла на выезде "Гройтер" (1:3).

В ЛЧ у мюнхенцев также все хорошо. В 1-м туре "Бавария" уничтожила в гостях "Барселону" (0:3), а "динамовцы" сыграли вничью с "Бенфикой" в Киеве (0:0).