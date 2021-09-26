"Баварія" — "Динамо": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

"Динамо" зіграє в гостях з "Баварією"

У середу, 29 вересня, "Баварія" в рамках матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграє з "Динамо", яке днями обіграло "Рух" в рамках матчу 9-го туру чемпіонату України з футболу 2021/22.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Баварія" — "Динамо" відбудеться в Мюнхені на однойменній арені, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. В Україні офіційна трансляція поєдинку буде доступна на ОТТ-сервісі megogo (потрібна підписка, — прим. ред.). У нас на сайті буде доступна текстова трансляція зустрічі, в ході якої будуть оперативно додані відео голів.

"Баварія" є беззаперечним фаворитом зустрічі з киянами, а Мірчі Луческу представився унікальний шанс протистояти команді найвищого рівня. "Біло-сині" здатні дати бій німцям, які у своєму останньому матчі переграли на виїзді "Гройтер" (1:3). Додамо, що інші клуби квартету Е "Бенфіка" і "Барселона" зіграють паралельно матчу в Мюнхені.

В ЛЧ у мюнхенців також все добре. У 1-му турі "Баварія" знищила в гостях "Барселону" (0:3), а "динамівці" зіграли внічию з "Бенфікою" в Києві (0:0).