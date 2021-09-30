Перемігший "Реал" Вернидуб ностальгує по російському "Зеніту"

Юрій Вернидуб допоміг "Зеніту" виграти перший Кубок Росії в історії клубу.

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, який створив поки найгучнішу сенсацію в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, обігравши в гостях "Реал" (1: 2), розповів, що його кращий часи в кар’єрі пройшли в пітерському "Зеніті".

Про це український тренер розказав в інтерв’ю championat.com.

Вернидуб розповів, що стежить за "Зенітом", адже він провів там "найкращі часи в кар’єрі". Крім того, він легко може дивитися матчі пітерців, адже в Придністров’ї є російське ТБ.

"Найкращий час в кар’єрі. Це було дуже давно, але є що згадати", — заявив фахівець.

Юрій в якості гравця провів у "Зеніті" три роки. Разом з пітерцями він виграв Кубок Росії 1998/99, а потім дебютував в єврокубках. Вернидуб класно бив здалеку і навіть забивав "Спартаку". Всього за "Зеніт" він двічі вражав ворота суперників.

📽 Ретро дня. Один за творцов главной сенсации недели Юрий Вернидуб забивает «Спартаку» ударом со штрафного в 1999 году в составе питерского «Зенита»



Его одноклубник Сергей Герасимец аплодирует со скамейки запасных 👏🏻 pic.twitter.com/pyP5qtgXB7 — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 30, 2021

"Телеграф" нагадує, що "Шериф" в 1-му турі ЛЧ сенсаційно за всіма статтями розбив донецький "Шахтар" з рахунком 2:0. Тепер команда українця йде на першому місці в квартеті D, де також виступає і міланський "Інтер". Саме з переможцями Серії А "Шериф" зіграє найближчі матчі в єврокубку (19 жовтня на виїзді і 3 листопада вдома).