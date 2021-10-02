Українська олімпійська призерка Токіо проводить медовий місяць на Мальдівах (відео)

Анжеліка Терлюга опублікувала перші кадри зі свого медового місяця.

Українська каратистка, срібна призерка Ігор в Токіо Анжеліка Терлюга, відразу ж після весілля вирушила відпочивати.

Відповідні кадри спортсменка опублікувала у себе в сторіс в Instagram.

В кінці вересня Анжеліка вийшла заміж за тренера по карате Володимира Зарецького, а тепер молодята вирушили в спільну подорож. 29-річна каратистка показала перші кадри з відпочинку. Терлюга вирішила зробити для своїх підписників рум-тур, показавши віллу на Мальдівах. Крім того, спортсменка засвітила і свою фігуру в рожевому купальнику, знімаючи відео.

Анжеліка перед подорожжю опублікувала кілька весільних фото і відео.

Відзначимо, Терлюга частенько радує фанатів своїми гарячими знімками, а ті, в свою чергу, засипають українку масою компліментів.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпійських іграх в Токіо Терлюга опинилася за крок від "золота", програвши в фіналі представниці Болгарії Івет Горановій в дисципліні куміте у ваговій категорії до 55 кг. На жаль, повторити успіх на наступній Олімпіаді Анжеліка точно не зможе, адже карате не включене в програму Ігор в Парижі, які відбудуться в 2024 році.