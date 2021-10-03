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Беленюк позаздрив би: борцівський прийом Погба під час матчу потрапив на відео

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Поль Погба вирішив побороти суперника Новина оновлена 03 жовтня 2021, 16:03
Поль Погба вирішив побороти суперника

Поль Погба, схоже, любить боротьбу.

Зоряний футболіст "Манчестер Юнайтед", який днями переміг "Вільярреал" (2:1) в Лізі чемпіонів, Поль Погба не по спортивному обійшовся з суперником під час домашнього матчу 7-го туру англійської Прем’єр-ліги проти "Евертона".

Під час поєдинку Погба не зміг відібрати м’яч у Єррі Міни, а потім борцівським прийомом повалив колумбійського захисника на газон. Примітно, що у центрбека "Ірисок" не було навіть м’яча, а рефері пошкодував француза, обмежившись лише усним попередженням. До слова, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, напевно б, показав би Полю кілька прийомів.

Момент з Погба викликав резонанс в мережі і породив масу мемів:

Відзначимо, в результаті зустріч завершилася нічиєю з рахунком 1: 1. Таким чином, "Червоні Дияволи" (14 очок) піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ, "Іриски" набрали стільки ж очок, але за додатковими показниками поступаються манкуніанцям і займають 4-у позицію. У наступному турі МЮ зіграє на виїзді з "Лестер Сіті" (16.10.2021), а "Евертон" проведе домашній поєдинок з "Вест Хемом" (17.10.2021).

Турнірна таблиця АПЛ
Турнірна таблиця АПЛ

Відеоогляд матчу "Манчестер Юнайтед" — "Евертон":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кріштіану Роналду довелося змінити особняк в Британії через овець.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Юнайтед #Поль Погба #Евертон #АПЛ
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