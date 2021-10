Беленюк позаздрив би: борцівський прийом Погба під час матчу потрапив на відео

Зоряний футболіст "Манчестер Юнайтед", який днями переміг "Вільярреал" (2:1) в Лізі чемпіонів, Поль Погба не по спортивному обійшовся з суперником під час домашнього матчу 7-го туру англійської Прем’єр-ліги проти "Евертона".

Під час поєдинку Погба не зміг відібрати м’яч у Єррі Міни, а потім борцівським прийомом повалив колумбійського захисника на газон. Примітно, що у центрбека "Ірисок" не було навіть м’яча, а рефері пошкодував француза, обмежившись лише усним попередженням. До слова, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, напевно б, показав би Полю кілька прийомів.

Момент з Погба викликав резонанс в мережі і породив масу мемів:

lol at Pogba deciding to have a wrestling match with Mina pic.twitter.com/eq3hlmrfE3