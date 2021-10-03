Беленюк позаздрив би: борцівський прийом Погба під час матчу потрапив на відео

Поль Погба, схоже, любить боротьбу.

Зоряний футболіст "Манчестер Юнайтед", який днями переміг "Вільярреал" (2:1) в Лізі чемпіонів, Поль Погба не по спортивному обійшовся з суперником під час домашнього матчу 7-го туру англійської Прем’єр-ліги проти "Евертона".

Під час поєдинку Погба не зміг відібрати м’яч у Єррі Міни, а потім борцівським прийомом повалив колумбійського захисника на газон. Примітно, що у центрбека "Ірисок" не було навіть м’яча, а рефері пошкодував француза, обмежившись лише усним попередженням. До слова, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, напевно б, показав би Полю кілька прийомів.

Момент з Погба викликав резонанс в мережі і породив масу мемів:

lol at Pogba deciding to have a wrestling match with Mina pic.twitter.com/eq3hlmrfE3 — Michael Kennedy 📷🎃 (@KnightOfCups4) October 2, 2021

Pogba taking Mina to Suplex City there. #MUNEVE pic.twitter.com/GlwvyIRZhy — Rick Nash (@AMTRick) October 2, 2021

Pogba on Mina today pic.twitter.com/sz0bWqgM0r — Massive Shlong Jay (@JaysonPepper) October 2, 2021

Pogba sent mina to SUPLEX CITY 😂 pic.twitter.com/7sqBWh2KCr — Zo (@isthatwillzo1) October 2, 2021

Pogba to Yerry Mina pic.twitter.com/c4oqB7KDeP — Bryan Naicker (@bryan_naicker) October 2, 2021

Відзначимо, в результаті зустріч завершилася нічиєю з рахунком 1: 1. Таким чином, "Червоні Дияволи" (14 очок) піднялися на 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ, "Іриски" набрали стільки ж очок, але за додатковими показниками поступаються манкуніанцям і займають 4-у позицію. У наступному турі МЮ зіграє на виїзді з "Лестер Сіті" (16.10.2021), а "Евертон" проведе домашній поєдинок з "Вест Хемом" (17.10.2021).

Турнірна таблиця АПЛ

Відеоогляд матчу "Манчестер Юнайтед" — "Евертон":

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