Беленюк бы позавидовал: борцовский прием Погба во время матча попал на видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 50
Поль Погба, похоже, любит борьбу.
Звездный футболист "Манчестер Юнайтед", который на днях победил "Вильярреал" (2:1) в Лиге чемпионов, Поль Погба не по спортивному обошелся с соперником во время домашнего матча 7-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".
Во время поединка Погба не сумел отобраться мяч у Ерри Мины, а затем борцовским приемом повалил колумбийского защитника на газон. Примечательно, что у центрбека "Ирисок" не было даже мяча, а рефери пожалел француза, ограничившись лишь устным предупреждением. К слову, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк наверняка бы показал бы Полю несколько приемов.
Момент с Погбой вызвал резонанс в сети и породил массу мемов:
lol at Pogba deciding to have a wrestling match with Mina pic.twitter.com/eq3hlmrfE3— Michael Kennedy 📷🎃 (@KnightOfCups4) October 2, 2021
Pogba taking Mina to Suplex City there. #MUNEVE pic.twitter.com/GlwvyIRZhy— Rick Nash (@AMTRick) October 2, 2021
Pogba on Mina today pic.twitter.com/sz0bWqgM0r— Massive Shlong Jay (@JaysonPepper) October 2, 2021
Pogba sent mina to SUPLEX CITY 😂 pic.twitter.com/7sqBWh2KCr— Zo (@isthatwillzo1) October 2, 2021
Pogba to Yerry Mina pic.twitter.com/c4oqB7KDeP— Bryan Naicker (@bryan_naicker) October 2, 2021
Отметим, в итоге встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Таким образом, "Красные Дьяволы" (14 очков) поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ириски" набрали столько же очков, но по дополнительным показателям уступают манкунианцам и занимают 4-ю позицию. В следующем туре МЮ сыграет на выезде с "Лестер Сити" (16.10.2021), а "Эвертон" проведет домашний поединок с "Вест Хэмом" (17.10.2021).
Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон":
Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду пришлось сменить особняк в Британии из-за овец.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-