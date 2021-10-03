Беленюк бы позавидовал: борцовский прием Погба во время матча попал на видео

Поль Погба, похоже, любит борьбу.

Звездный футболист "Манчестер Юнайтед", который на днях победил "Вильярреал" (2:1) в Лиге чемпионов, Поль Погба не по спортивному обошелся с соперником во время домашнего матча 7-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".

Во время поединка Погба не сумел отобраться мяч у Ерри Мины, а затем борцовским приемом повалил колумбийского защитника на газон. Примечательно, что у центрбека "Ирисок" не было даже мяча, а рефери пожалел француза, ограничившись лишь устным предупреждением. К слову, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк наверняка бы показал бы Полю несколько приемов.

Момент с Погбой вызвал резонанс в сети и породил массу мемов:

lol at Pogba deciding to have a wrestling match with Mina pic.twitter.com/eq3hlmrfE3 — Michael Kennedy 📷🎃 (@KnightOfCups4) October 2, 2021

Pogba taking Mina to Suplex City there. #MUNEVE pic.twitter.com/GlwvyIRZhy — Rick Nash (@AMTRick) October 2, 2021

Pogba on Mina today pic.twitter.com/sz0bWqgM0r — Massive Shlong Jay (@JaysonPepper) October 2, 2021

Pogba sent mina to SUPLEX CITY 😂 pic.twitter.com/7sqBWh2KCr — Zo (@isthatwillzo1) October 2, 2021

Pogba to Yerry Mina pic.twitter.com/c4oqB7KDeP — Bryan Naicker (@bryan_naicker) October 2, 2021

Отметим, в итоге встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Таким образом, "Красные Дьяволы" (14 очков) поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ириски" набрали столько же очков, но по дополнительным показателям уступают манкунианцам и занимают 4-ю позицию. В следующем туре МЮ сыграет на выезде с "Лестер Сити" (16.10.2021), а "Эвертон" проведет домашний поединок с "Вест Хэмом" (17.10.2021).

Турнирная таблица АПЛ

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон":

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