Укр

Беленюк бы позавидовал: борцовский прием Погба во время матча попал на видео

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
Поль Погба решил побороть соперника Новость обновлена 03 октября 2021, 16:03
Поль Погба решил побороть соперника

Поль Погба, похоже, любит борьбу.

Звездный футболист "Манчестер Юнайтед", который на днях победил "Вильярреал" (2:1) в Лиге чемпионов, Поль Погба не по спортивному обошелся с соперником во время домашнего матча 7-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".

Во время поединка Погба не сумел отобраться мяч у Ерри Мины, а затем борцовским приемом повалил колумбийского защитника на газон. Примечательно, что у центрбека "Ирисок" не было даже мяча, а рефери пожалел француза, ограничившись лишь устным предупреждением. К слову, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк наверняка бы показал бы Полю несколько приемов.

Момент с Погбой вызвал резонанс в сети и породил массу мемов:

Отметим, в итоге встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Таким образом, "Красные Дьяволы" (14 очков) поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ, "Ириски" набрали столько же очков, но по дополнительным показателям уступают манкунианцам и занимают 4-ю позицию. В следующем туре МЮ сыграет на выезде с "Лестер Сити" (16.10.2021), а "Эвертон" проведет домашний поединок с "Вест Хэмом" (17.10.2021).

Турнирная таблица АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" — "Эвертон":

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду пришлось сменить особняк в Британии из-за овец.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Юнайтед #Поль Погба #ФК Эвертон #АПЛ
Президент Украины Владимир Зеленский
Политика
Зеленский нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский нервно ответил на вопрос "Телеграфа" о втором сроке (видео)
Дата публикации
Категория
Артур Ерохин
Били ногами, размазывали кровь и смеялись: все детали убийства полицейского в Чернигове (видео 21+)
Дата публикации
Категория
Тюрьма в городе Рустави, где содержат Саакашвили
"Телеграф" добрался до тюрьмы, где сидит Саакашвили
Дата публикации
Категория
Алексей Любченко и Юлия Свириденко
В Кабмине готовят ещё одну громкую отставку - источники
Дата публикации
Категория
"Слуги народа" в Трускавце наградили самих себя
Инвестняня и турбо жим-жим: "Слуги народа" вручили премии сами себе