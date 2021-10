Беленюк бы позавидовал: борцовский прием Погба во время матча попал на видео

Звездный футболист "Манчестер Юнайтед", который на днях победил "Вильярреал" (2:1) в Лиге чемпионов, Поль Погба не по спортивному обошелся с соперником во время домашнего матча 7-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".

Во время поединка Погба не сумел отобраться мяч у Ерри Мины, а затем борцовским приемом повалил колумбийского защитника на газон. Примечательно, что у центрбека "Ирисок" не было даже мяча, а рефери пожалел француза, ограничившись лишь устным предупреждением. К слову, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк наверняка бы показал бы Полю несколько приемов.

Момент с Погбой вызвал резонанс в сети и породил массу мемов:

lol at Pogba deciding to have a wrestling match with Mina pic.twitter.com/eq3hlmrfE3