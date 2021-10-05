Італія — Іспанія: букмекери назвали ймовірного фіналіста Ліги націй

Збірній Італії прогнозують вихід у фінал Ліги націй.

Ось і настала пора вирішальних матчів у другому розіграші Ліги націй УЄФА. У середу, 6 жовтня, відбудеться 1-й півфінал між Італією та Іспанією. Букмекери вважають іспанців аутсайдерами в протистоянні, яке буде показано на українському ТБ.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, Італія, яка буде проводити гру вдома на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані, є невеликим фаворитом зустрічі. На успіх переможців Євро-2020 можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,30. У той же час перемога Іспанії і нічия менш вірогідні — коефіцієнти 3,50 і 3,15 відповідно. Аналітики Парі-Матч, найімовірніше, прогнозують мінімальну перемогу Італії 1:0 і нічию 1:1 (6,40).

Прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги націй Італія — Іспанія (дані за 5 жовтня):

Парі-Матч: (перемога "Італії" 2,30 — нічия 3,15 — перемога "Іспанії" 3,50)

Нагадаємо, команди зустрічалися між собою на ЧЄ-2020. Тоді в серії післяматчевих пенальті сильнішою виявилася Італія, яка в підсумку і виграла трофей. В іншому півфіналі Ліги націй зіграють Франція та Бельгія. Фінальний матч турніру відбудеться 10 жовтня в Мілані. Відзначимо, першим переможцем Ліги націй являється Португалія.

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