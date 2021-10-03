"Геть з Києва": ультрас "Динамо" виступили проти "Шахтаря" (фото)

Ультрас "Динамо" провели акцію.

Фанати "Динамо", які нещодавно потрапили в скандал після побоїща на НСК "Олімпійський", вивісили над фан-шопом "Шахтаря" банер із закликами забиратися з Києва.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

"Шахтар" як і "Динамо" проводить свої домашні матчі в Києві на НСК "Олімпійський". Ця обставина явно не подобається ультрас "Біло-синіх", а після того, як "Гірники" відкрили фан-шоп на головній арені країни, терпіння київських фанатів на межі. Ультрас перед центральним поєдинком 10-го туру вивісили над клубним магазином донеччан банер: "Геть з Києва, іржаві".

Банер ультрас "Динамо" над фан-шопом "Шахтаря"

Матч "Динамо" — "Шахтар" в дані хвилини проходить в Києві. За підсумками першого тайму рахунок нічийний — 0: 0. У нас на сайті доступна пряма відеотрансляція зустрічі. Крім того, цю гру можна подивитися по ТБ. Відзначимо, в кінці вересня "Шахтар" розгромив киян з рахунком 3:0 у поєдинку за Суперкубок України-2021.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" має виплатити півмільйона гривень за поведінку вболівальників у матчі 8-го туру першості України з "Олександрією" (1:0).