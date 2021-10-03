Рус

"Геть з Києва": ультрас "Динамо" виступили проти "Шахтаря" (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
83
Банери вболівальників "Динамо" і "Шахтаря" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 20:23
Банери вболівальників "Динамо" і "Шахтаря"

Ультрас "Динамо" провели акцію.

Фанати "Динамо", які нещодавно потрапили в скандал після побоїща на НСК "Олімпійський", вивісили над фан-шопом "Шахтаря" банер із закликами забиратися з Києва.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

"Шахтар" як і "Динамо" проводить свої домашні матчі в Києві на НСК "Олімпійський". Ця обставина явно не подобається ультрас "Біло-синіх", а після того, як "Гірники" відкрили фан-шоп на головній арені країни, терпіння київських фанатів на межі. Ультрас перед центральним поєдинком 10-го туру вивісили над клубним магазином донеччан банер: "Геть з Києва, іржаві".

Банер ультрас "Динамо" над фан-шопом "Шахтаря"
Банер ультрас "Динамо" над фан-шопом "Шахтаря"

Матч "Динамо" — "Шахтар" в дані хвилини проходить в Києві. За підсумками першого тайму рахунок нічийний — 0: 0. У нас на сайті доступна пряма відеотрансляція зустрічі. Крім того, цю гру можна подивитися по ТБ. Відзначимо, в кінці вересня "Шахтар" розгромив киян з рахунком 3:0 у поєдинку за Суперкубок України-2021.

"Телеграф" нагадує, що "Динамо" має виплатити півмільйона гривень за поведінку вболівальників у матчі 8-го туру першості України з "Олександрією" (1:0).

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Ультрас
Постер до фільму "Офшор 95"
Політика
Фільм про офшори Зеленського вийшов, незважаючи на спроби зриву СБУ (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Постер до фільму "Офшор 95"
Фільм про офшори Зеленського вийшов, незважаючи на спроби зриву СБУ (відео)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Категорія
Артур Єрохін
Били ногами, розмазували кров і сміялися: всі деталі вбивства поліцейського в Чернігові (відео 21+)
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі
Дата публікації
Категорія
Олексій Любченко і Юлія Свириденко
У Кабміні готують ще одну гучну відставку — джерела