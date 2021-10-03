"Вон из Киева": ультрас "Динамо" выступили против "Шахтера" (фото)

Ультрас "Динамо" провели акцию.

Фанаты "Динамо", которые недавно угодили в скандал после побоища на НСК "Олимпийский", вывесили над фан-шопом "Шахтера" баннер с призывами убираться из Киева.

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

"Шахтер" как и "Динамо" проводит свои домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский". Это обстоятельство явно не нравится ультрас "Бело-синих", а после того, как "Горняки" открыли фан-шоп на главной арене страны, терпение киевских фанатов на пределе. Ультрас перед центральным поединком 10-го тура вывесили над клубным магазином дончан баннер: "Вон из Киева, ржавые".

Баннер ультрас "Динамо" над фан-шопом "Шахтера"

Матч "Динамо" — "Шахтер" в данные минуты проходит в Киеве. По итогам первого тайма счет ничейный — 0:0. У нас на сайте доступна прямая видеотрансляция встречи. Кроме того, эту игру можно посмотреть по ТВ. Отметим, в конце сентября "Шахтер" разгромил киевлян со счетом 3:0 в игре за Суперкубок Украины-2021.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" должно выплатить полмиллиона гривен за поведение болельщиков в матче 8-го тура первенства Украины с "Александрией" (1:0).