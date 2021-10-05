Италия - Испания: букмекеры назвали вероятного финалиста Лиги наций

Сборной Италии прогнозируют выход в финал Лиги наций.

Вот и настала пора решающих матчей во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА. В среду, 6 октября, состоится 1-й полуфинал между Италией и Испанией. Букмекеры считают испанцев аутсайдерами в противостоянии, которое будет показано на украинском ТВ.

Об этом сообщает компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, Италия, которая будет проводить игру дома на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, является небольшим фаворитом встречи. На успех победителей Евро-2020 можно сделать ставку с коэффициентом 2,30. В то же время победа Испании и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,50 и 3,15 соответственно. Аналитики Пари-Матч с равной долей вероятности прогнозируют минимальную победу Италии 1:0 и ничью 1:1 (6,40).

Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Лиги наций Италия — Испания (данные за 5 октября):

Пари-Матч: (победа "Италии" 2,30 — ничья 3,15 — победа "Испании" 3,50)

Напомним, команды встречались между собой на ЧЕ-2020. Тогда в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась Италия, которая в итоге и выиграла трофей. В другом полуфинале Лиги наций сыграют Франция и Бельгия. Финальный матч турнира состоится 10 октября в Милане. Отметим, первым победителем Лиги наций является Португалия.

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