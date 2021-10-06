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Українка Хоменець в битві за медаль ЧС поборола росіянку (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Олександра Хоменець Новина оновлена 06 жовтня 2021, 13:34
Олександра Хоменець

Українці здобули перші медалі на чемпіонаті світу-2021 з боротьби.

На чемпіонаті світу з боротьби в Осло (Норвегія), перед стартом якого спалахнув скандал навколо російської делегації, скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами.

18-річна українка Олександра Хоменець виграла "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг, перемігши в малому фіналі росіянку Ольгу Хорошавцеву з рахунком 10:8. На шляху до медалі на дебютному ЧС Олександра програла Цугумі Сакурай з Японії (4:10), проте через подальший успіх суперниці українка отримала другий шанс. Спочатку Хоменець поборола полячку Роксану Засіну (8:6), а потім справа дійшла і до дуелі з досвідченою росіянкою.

Відео сутички Хоменець — Хорошавцева:

Додамо, що першу медаль на ЧС Україні приніс Магомед Закарієв, який виграв "бронзу" у вільній боротьбі у ваговій категорії до 97 кг. Магомед в малому фіналі переміг білоруса Олександра Гуштина з рахунком 9:3. На чемпіонаті світу Закарієв переміг представника Коста-Ріки Максвелла Гаріту (10:3), потім він виявився сильнішим за турка Сулеймана Караденіза (6:3). У півфіналі українець допустив осічку в поєдинку з майбутнім п’ятикратним чемпіоном світу росіянином Абдулрашидом Садулаєвим (0:11).

Відзначимо, це перша медаль для Закарієва на такому рівні.

Відео бою Закарієв — Гуштин:

Відзначимо, ЧС по боротьбі завершиться у столиці Норвегії 8 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український борець Жан Беленюк вирішив продати свою олімпійську медаль заради благодійності.

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