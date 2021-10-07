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Ф’юрі - Вайлдер 3: боксерам заборонили дуель поглядів (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер Новина оновлена 07 жовтня 2021, 11:04
Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер

Організатори побоялися, що боксери битимуться до бою.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC і The Ring Тайсон Ф’юрі і американський боксер Деонтей Вайлдер провели останню прес-конференцію перед боєм, який запланований на 10-е жовтня (час київський). Примітно, що бійцям заборонили проводити дуель поглядів.

Відповідні кадри були опубліковані на YouTube-каналі FightSpace.

Суперваговики перед третім боєм активізувалися і всіляко ображали один одного. Під завісу прес-конференції ведуча попросила боксерів зійтися в дуелі поглядів, проте глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум криками зупинив процедуру. Пізніше функціонер пояснив це тим, що на заході не було відповідної охорони, яка могла б зупинити боксерів від бійки. В результаті традиційної дуелі поглядів на шоу не було.

Скандальна кінцівка:

Повне відео прес-конференції:

Реакція Боба Арума:

Нагадаємо, Вайлдер і Ф’юрі зустрічалися на рингу два рази. У першому бою була зафіксована нічия, а в другому "Циганський король" відправив "Бронзового бомбардувальника" в нокаут. Очікується, що третій поєдинок стане останнім в протистоянні боксерів.

Відзначимо, букмекери оцінили шанси бійців перед вирішальним боєм.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Деонтей Уайлдер
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