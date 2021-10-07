Побитий Усиком Чісора не включив українця в топ-5 кращих суперваговиків світу (відео)
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Дерек Чісора озвучив вельми дивний список.
Досить дивний топ-5 суперважкої ваги озвучив британський боксер Дерек Чісора, який чомусь не включив до свого списку Олександра Усика, що переміг Ентоні Джошуа в бою за чотири чемпіонські пояси в цьому дивізіоні.
Своєю думкою Чісора поділився в інтерв’ю BT Sport Boxing.
Дерек вважає, що на першому місці серед всіх важковаговиків стоїть чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі. Слідом розташувалися його співвітчизники Ентоні Джошуа, Ділліан Уайт і Джо Джойс. Також "Війна" не забув і про себе, поставивши себе на 4-е місце в списку кращих. На зауваження ведучого, що Усик переміг і AJ, і самого Дерека, Чісора відповів, що українець — маловідомий боксер, який не збирає стадіони, хоча і володіє трьома основними поясами.
Топ-5 боксерів-важковаговиків за версією Дерека Чісори:
- Тайсон Ф’юрі
- Ентоні Джошуа
- Ділліан Уайт
- Дерек Чісора
- Джо Джойс
Нагадаємо, Чісора бився з Усиком в жовтні 2020 року. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
"Телеграф" нагадує, що Усика чекає реванш з Джошуа в 2022 році, правда, другого поєдинку доведеться почекати через травму Олександра.
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