Побитий Усиком Чісора не включив українця в топ-5 кращих суперваговиків світу (відео)

Дерек Чісора озвучив вельми дивний список.

Досить дивний топ-5 суперважкої ваги озвучив британський боксер Дерек Чісора, який чомусь не включив до свого списку Олександра Усика, що переміг Ентоні Джошуа в бою за чотири чемпіонські пояси в цьому дивізіоні.

Своєю думкою Чісора поділився в інтерв’ю BT Sport Boxing.

Дерек вважає, що на першому місці серед всіх важковаговиків стоїть чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі. Слідом розташувалися його співвітчизники Ентоні Джошуа, Ділліан Уайт і Джо Джойс. Також "Війна" не забув і про себе, поставивши себе на 4-е місце в списку кращих. На зауваження ведучого, що Усик переміг і AJ, і самого Дерека, Чісора відповів, що українець — маловідомий боксер, який не збирає стадіони, хоча і володіє трьома основними поясами.

Топ-5 боксерів-важковаговиків за версією Дерека Чісори:

Тайсон Ф’юрі Ентоні Джошуа Ділліан Уайт Дерек Чісора Джо Джойс

Нагадаємо, Чісора бився з Усиком в жовтні 2020 року. Тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

"Телеграф" нагадує, що Усика чекає реванш з Джошуа в 2022 році, правда, другого поєдинку доведеться почекати через травму Олександра.