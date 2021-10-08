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"Ти чуєш, що тобі тренер говорить?": Усик "напхав" синові на тренуванні (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олександр Усик відвідав тренування сина Новина оновлена 08 жовтня 2021, 13:23
Олександр Усик відвідав тренування сина

Один з синів Олександра Усика займається футболом.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав тренування свого сина Кирила, який грає в академії київського футбольного клубу "Лівий берег". Під час заняття спортсмен "напхав" синові, який, напевно, не виконував тренерські вказівки.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі SportArena.

Усик розповів, що часто дивиться за грою сина, який поки не визначився з ігровою позицією (на даний момент Усик-молодший грає в півзахисті). Олександр розповів, що у Кирила було безліч варіантів, але він вибрав саме "Лівий берег" через хороші умови для тренувань і знайомству з керівництвом. Під час бесіди з журналістом Олександр також відчитав сина, який не слухався тренера.

"Сину, ти чуєш, що тобі тренер говорить. А чому не виконуєш? Треба відразу виконувати", — "напхав" синові вимогливий батько.

Олександр пояснив, що іноді треба "напхати", адже діти не будуть нічого робити.

"Якщо не будеш пхати, то вони нічого не робитимуть. Це тільки для того, щоб виходило все. Вони часто не хочуть чогось робити, думають, що вони найрозумніші", — розповів боксер.

Додамо, що Усик з дружиною Катериною виховують трьох дітей: Михайла, Кирила і Єлизавету.

Відзначимо, основна команда "Лівого берега" після 11-и турів очолює дивізіон А у Другій лізі чемпіонату України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" допустив осічку в грі з аутсайдером Першої ліги.

Теги:
#Футбол #Бокс #Олександр Усик #ФК Лівий берег
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