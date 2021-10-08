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Іспанія — Франція: букмекери дали неоднозначний прогноз на фінал Ліги націй

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Збірна Франції готується до гри Новина оновлена 08 жовтня 2021, 16:31
Збірна Франції готується до гри

Фахівцям було важко виділити фаворита.

Аналітики визначили фаворита фінального матчу другого розіграшу Ліги націй УЄФА, в якому зійдуться збірні Іспанії та Франції. Фахівці в фіналі, який можна подивитися по ТБ в Україні, віддають невелику перевагу чинним чемпіонам світу — французам.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку фахівців, невелика перевага буде у французів, на яких можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,60. У той же час успіх номінальних господарів оцінюється в 2,95, а нічия — в 3,25. Додамо, що аналітики вважають, що вірогідніше за все, зустріч в основний час завершиться з рахунком 1:1 (6,40), а переможець буде визначений в серії післяматчевих пенальті (10,00).

Прогноз букмекерів на фінал Ліги націй Іспанія — Франція (дані за 8 жовтня):

  • Парі-Матч: (перемога Іспанії 2,95 — нічия 3,25 — перемога Франції 2,60)

Матч Іспанія — Франція відбудеться в неділю, 10 жовтня, в Мілані (Італія) на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Іспанія на шляху до фіналу вибила Італію (1:2), а французи виявилися сильнішими за Бельгію (2:3).

Теги:
#Футбол #Збірна Франції #Збірна Іспанії #Ліга Націй
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