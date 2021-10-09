Воротар збірної зганьбився в грі відбору на ЧС-2022 (відео)
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Валлійський кіпер надовго запам’ятає матч з Чехією.
У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Чехії, яка у вересні дала бій Україні (1:1), приймала команду Уельсу. Зустріч запам’яталася любителям футболу в першу чергу кричущою помилкою воротаря гостей.
За рахунку 1:1 на початку другого тайму лідер збірної Уельсу Аарон Ремзі зробив пас назад. Кіпер гостей Денні Уорд замість того, щоб вибити круглого подалі, вирішив прийняти передачу, проте у нього це зробити не вийшло. Круглий зрадницьки відскочив від голкіпера прямо за лінію воріт. Уорд відчайдушно намагався вибити м’яч, але вже було пізно.
Валлійці таки зуміли зрівняти рахунок, і зустріч завершилася з рахунком 2:2. Цей результат дозволив чехам утримати друге місце в турнірній таблиці групи Е, Уельс — третій і відстає від Чехії лише за додатковими показниками.
Турнірне становище в квінтеті Е:
Повний відеоогляд зустрічі:
"Телеграф" нагадує, що в суботу, 9 жовтня, збірна України проведе важливий матч відбору на ЧС-2022 з Фінляндією. Ця зустріч відбудеться в Гельсінкі і транслюватиметься по українському ТБ відразу на декількох каналах.
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