Укр

Вратарь сборной опозорился в игре отбора на ЧМ-2022 (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дэнни Уорд забил обидный автогол Новость обновлена 09 октября 2021, 13:43
Дэнни Уорд забил обидный автогол

Валлийский кипер надолго запомнит матч с Чехией.

В матче квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Чехии, которая в сентябре дала бой Украине (1:1), принимала команду Уэльса. Встреча запомнилась любителям футбола в первую очередь вопиющей ошибкой вратаря гостей.

При счете 1:1 в начале второго тайма лидер сборной Уэльса Аарон Рэмзи сделал пас назад. Кипер гостей Дэнни Уорд вместо того, чтобы выбить круглого подальше, решил принять передачу, однако у него это сделать не получилось. Круглый предательски отскочил от голкипера прямо за линию ворот. Уорд отчаянно пытался выбить мяч, но уже было поздно.

Валлийцы таки сумели сравнять счет, и встреча завершилась со счетом 2:2. Этот результат позволил чехам удержать второе место в турнирной таблице группы Е, Уэльс — третий и отстает от Чехии лишь по дополнительным показателям.

Турнирное положение в квинтете Е:

Турнирное положение в группе Е европейского отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение в группе Е европейского отбора на ЧМ-2022

Полный видеообзор встречи:

"Телеграф" напоминает, что в субботу, 9 октября, сборная Украины проведет важный матч отбора на ЧМ-2022 с Финляндией. Эта встреча состоится в Хельсинки и будет транслироваться по украинскому ТВ сразу на нескольких каналах.

Теги:
#Футбол #Сборная Чехии #Сборная Уэльса #Дэнни Уорд
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