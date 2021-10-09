Ярмоленко забив гол-красень Фінляндії з неробочої ноги (відео)

Вінгер вдало пробив з правої ноги.

У суботу, 9 жовтня, збірна України в рамках матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проводить гостьовий поєдинок проти Фінляндії. Рахунок в поєдинку відкрив вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, який недавно відзначився двома асистами в грі за молодіжну команду.

Після бурхливого початку поєдинку збірна України вийшла вперед. Роман Яремчук відкинув м’яч Андрію, той підробив круглого, а потім несподівано пальнув здалеку з правої ноги. Захисники фінів явно не очікували такого повороту подій, адже Ярмоленко — футбольний лівша. В результаті кіпер господарів Градецький не зміг врятувати свою команду.

Відео голу-шедевра Андрія Ярмоленка:

Відзначимо, Андрій забив свій 43 гол за збірну України в 103 іграх. Ярмоленко є другим бомбардиром нашої команди в історії. Кращим нападаючим національної команди являється легендарний футболіст, а нині тренер Андрій Шевченко, на рахунку якого 48 влучних пострілів в 111 іграх.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська молодіжка пропустила 5 м’ячів від французів, не зумівши за всю гру пробити по воротах.