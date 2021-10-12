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Феноменальний пас Циганкова наблизив Ярмоленка до бомбардирського рекорду Шевченка (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Андрій Ярмоленко Новина оновлена 12 жовтня 2021, 22:27
Андрій Ярмоленко

Збірна України повела в рахунку в грі з боснійцями.

У вівторок, 12 жовтня, збірна України, яка обіграла недавно на виїзді фінів (1:2), в рамках матчу відбору на чемпіонат світу-2022 приймає команду Боснії та Герцеговини. Рахунок у грі відкрив півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

На 15-й хвилині поєдинку збірній України вдалася шикарна швидка атака. Циганков промчав по лівому флангу, а потім виконав простріл у штрафну. "Радіокерована передача" "динамівця" знайшла Ярмоленка, який в дотик переправив круглого у порожній кут воріт. Примітно, що вінгер "Вест Хема" забив свій 44 гол за збірну України в 104 поєдинках. Андрій є другим бомбардиром в історії "Жовто-синіх". Кращим нападаючим національної команди є легендарний футболіст, а нині тренер Андрій Шевченко, який за свою кар’єру забив 48 голів у ворота суперників головної команди країни.

Відео голу Андрія Ярмоленка в матчі Україна — Боснія і Герцеговина:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренер боснійців назвав Руслана Маліновського кращим футболістом збірної України, хоча Руслан навіть не потрапив в команду.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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