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Збірна України встановила сумний антирекорд

Автор
Михайло Корнілов
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Андрій Пятов Новина оновлена 13 жовтня 2021, 16:33
Андрій Пятов

Оборона збірної України тріщить по швах.

Збірна України в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 з Боснією і Герцеговиною (1:1) оновила власний антирекорд за кількістю ігор з пропущеними м’ячами.

Про це повідомляє sport.ua.

Згідно зі статистикою, "Жовто-сині" довели цю серію до 10 ігор поспіль, що є антирекордом команди. Сумна серія триває з 13 червня 2021 року, коли наша команда була бита Нідерландами на чемпіонаті Європи-2020 (2:3). З того часу українські воротарі як мінімум раз за гру виймали м’яч із сітки своїх воріт.

Останній раз збірна України не пропускала в товариській грі з Кіпром (4:0). Попередній антирекорд належав команді зразка 2010/11 років. Тоді невдала серія тривала 9 матчів поспіль.

Антирекордні серії збірної України:

Антирекордні серії збірної України
Антирекордні серії збірної України

"Телеграф" нагадує, що виправити стан справ у відбірковій групі українські футболісти зможуть 16 листопада в вирішальною гостьовій грі кваліфікації на ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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