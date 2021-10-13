Відомого футболіста засудили до в’язниці за зустрічі з дружиною

Іспанський суд перемудрив в ситуації з футболістом.

Центральний захисник "Баварії" і збірної Франції Лукас Ернандес, який недавно допоміг чинним чемпіоном світу виграти Лігу націй УЄФА, отримав півроку тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє as.

За інформацією джерела, суд Мадрида засудив футболіста до шести місяців тюремного ув’язнення за порушення судової заборони чотирирічної давності. Справа в тому, що в 2017 році Лукасу заборонили підходити до дівчини Амелії де ла Оса Льоренте на 500 метрів за бійку, яку пара почала прямо на вулиці. Крім того, обох засудили до 31 дня громадських робіт. Пізніше закохані возз’єдналися і навіть одружилися. А в 2018 році у них народився первісток.

За учинені побої Амелії і Лукасу було заборонено наближатися один до одного протягом півроку, проте закохані проігнорували цю заборону і вирушили в подорож на Багами і в Майамі. По поверненню в Іспанію (тоді Ернандес грав за "Атлетіко" Мадрид) футболіста заарештували, але незабаром відпустили. Примітно, що суд в якості доказів порушення заборони пред’явив квитки на літак, і якби Ернандес і його друга половинка використовували різні рейси проблем, ймовірно, вдалося б уникнути.

19 жовтня гравець, який вже подав апеляцію, повинен особисто з’явитися до суду, щоб дізнатися остаточний вердикт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що збірна Франції в півфіналі Ліги націй вибила Бельгію (2:3).