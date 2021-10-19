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"Шахтар" — "Реал" і інші: розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 19 жовтня

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ліга чемпіонів Новина оновлена 19 жовтня 2021, 12:45
Ліга чемпіонів

У головному єврокубку стартують ігри 3-го туру.

У вівторок, 19 жовтня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 стартують матчі 3-го туру групової стадії, зокрема, донецький "Шахтар" проведе домашній поєдинок проти мадридського "Реала". В Україні за ходом всіх ігор можна буде стежити на сервісі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Найцікавіше у вівторок відбудеться в групі "Шахтаря". Матч в Києві з "Реалом", напевно, приверне більшість українських любителів футболу до телеекранів. Крім того, в групі D "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба в своєму дебютному розіграші ЛЧ спробує продовжити переможний шлях у гостьовій грі з "Інтером". Також "Брюгге" Едуарда Соболя спробує відібрати очки у "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів за 19 жовтня:

  • 19:45 — "Бешикташ" — "Спортінг"
  • 19:45 — "Брюгге" — "Манчестер Сіті"
  • 22:00 — "Атлетіко" — "Ліверпуль"
  • 22:00 — "Аякс" — "Боруссія" Д
  • 22:00 — "Інтер" — "Шериф"
  • 22:00 — "Порту" — "Мілан"
  • 22:00 — ПСЖ — "РБ Лейпциг"
  • 22:00 — "Шахтар" Донецьк — "Реал" Мадрид

Раніше "Телеграф" повідомляв про букмекерські розклади напередодні матчу "Шахтар" — "Реал".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Ліга чемпіонів
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