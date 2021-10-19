"Шахтер" - "Реал" и другие: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 19 октября

В главном еврокубке стартуют игры 3-го тура.

Во вторник, 19 октября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 стартуют матчи 3-го тура групповой стадии, в частности, донецкий "Шахтер" проведет домашний поединок против мадридского "Реала". В Украине за ходом всех игр можно будет следить на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

"ШАХТЕР" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Самое интересно во вторник произойдет в группе "Шахтера". Матч в Киеве с "Реалом" наверняка привлечет большинство украинских любителей футбола к телеэкранам. Кроме того, в группе D "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба в своем дебютном розыгрыше ЛЧ попытается продолжить победный путь в гостевой игре с "Интером". Также "Брюгге" Эдуарда Соболя попробует отобрать очки у "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 19 октября:

19:45 — "Бешикташ" — "Спортинг"

19:45 — "Брюгге" — "Манчестер Сити"

22:00 — "Атлетико" — "Ливерпуль"

22:00 — "Аякс" — "Боруссия" Д

22:00 — "Интер" — "Шериф"

22:00 — "Порту" — "Милан"

22:00 — ПСЖ — "РБ Лейпциг"

22:00 — "Шахтер" Донецк — "Реал" Мадрид

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча "Шахтер" — "Реал".