Укр

"Шахтер" - "Реал" и другие: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 19 октября

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
28
Лига чемпионов Новость обновлена 19 октября 2021, 12:45
Лига чемпионов

В главном еврокубке стартуют игры 3-го тура.

Во вторник, 19 октября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 стартуют матчи 3-го тура групповой стадии, в частности, донецкий "Шахтер" проведет домашний поединок против мадридского "Реала". В Украине за ходом всех игр можно будет следить на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

"ШАХТЕР" — "РЕАЛ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Самое интересно во вторник произойдет в группе "Шахтера". Матч в Киеве с "Реалом" наверняка привлечет большинство украинских любителей футбола к телеэкранам. Кроме того, в группе D "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба в своем дебютном розыгрыше ЛЧ попытается продолжить победный путь в гостевой игре с "Интером". Также "Брюгге" Эдуарда Соболя попробует отобрать очки у "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 19 октября:

  • 19:45 — "Бешикташ" — "Спортинг"
  • 19:45 — "Брюгге" — "Манчестер Сити"
  • 22:00 — "Атлетико" — "Ливерпуль"
  • 22:00 — "Аякс" — "Боруссия" Д
  • 22:00 — "Интер" — "Шериф" 
  • 22:00 — "Порту" — "Милан"
  • 22:00 — ПСЖ — "РБ Лейпциг"
  • 22:00 — "Шахтер" Донецк — "Реал" Мадрид

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча "Шахтер" — "Реал".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов
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