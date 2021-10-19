"Зорі" пророкують третю поразку поспіль в Лізі конференцій

Луганський клуб — знову аутсайдер.

Луганська "Зоря", яка нещодавно була просто знищена донецьким "Шахтарем" (6:1) в чемпіонаті України, вважається аутсайдером зустрічі 3-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 з ЦСКА (Софія).

Про це повідомляє букмекерська компанія "Парі-Матч".

Аналітики відзначили, що шанси команд майже рівні, але все одно віддають невелику перевагу господарям зустрічі. На успіх болгарського колективу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,23. У той же час тріумф гостей і нічия менш вірогідні — 3,35 і 3,30 відповідно. Додамо, що фахівці вважають, що поєдинок, ймовірно, завершиться нічиєю 1:1 або мінімальною перемогою ЦСКА з рахунком 1:0 — 6,50 і 6,80 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій ЦСКА (Софія) — "Зоря" (дані за 19 жовтня):

Парі-Матч: (перемога ЦСКА 2,23 — нічия 3,30 — перемога "Зорі" 3,35)

Відзначимо, гра ЦСКА — "Зоря" відбудеться у четвер, 21 жовтня, в Софії (Болгарія) на стадіоні "Васіл Левскі", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. За ходом цієї гри можна спостерігати в прямому ефірі по ТБ, а також у нас на сайті в текстовому форматі.