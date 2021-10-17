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ЦСКА Софія — "Зоря": де і коли дивитися матч

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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ЦСКА Софія — "Зоря" Новина оновлена 17 жовтня 2021, 20:15
ЦСКА Софія — "Зоря"

"Зоря" спробує взяти перші очки в єврокубку.

Луганська "Зоря", яка напередодні пропустила від "Шахтаря" шість м’ячів (6:1) в чемпіонаті України, 21 жовтня проведе виїзний поєдинок Ліги конференцій УЄФА проти ЦСКА (Софія). Зустріч, яка відбудеться в столиці Болгарії на стадіоні "Васил Левски", покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні гра ЦСКА Софія — "Зоря" буде доступна на платформі megogo (необхідна підписка, вартість пробної — 29 грн). "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, в ході якого у нас на сайті будуть оперативно доступні відео голів. Початок ефіру — о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, турнірне становище зобов’язує "Зорю" перемагати, інакше вийти з групи буде вельми проблематично. Це стосується і болгарського колективу. З групи за підсумками 6 турів боротьбу в єврокубку продовжать два колективи.

Турнірне становище команд в групі С Ліги конференцій
Турнірне становище команд в групі С Ліги конференцій

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Зоря" в першому турі поступилася норвезькому "Буде-Глімту" (3:1), а в другому турі луганчани були розбиті "Ромою" (0:3). ЦСКА, в свою чергу, розгромно програв представнику Серії А (5:1) і зіграв внічию з норвежцями (0:0).

Теги:
#Футбол #ФК Зоря #ФК ЦСКА (Софія) #Ліга конференцій
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