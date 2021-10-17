ЦСКА София - "Заря": где и когда смотреть матч

"Заря" попытается взять первые очки в еврокубке.

Луганская "Заря", которая накануне пропустила от "Шахтера" шесть мячей (6:1) в чемпионате Украины, 21 октября проведет выездной поединок Лиги конференций УЕФА против ЦСКА (София). Встречу, которая состоится в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски", покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине игра ЦСКА София — "Заря" будет доступна на платформе megogo (необходима подписка, стоимость пробной — 29 грн). "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно доступны видео голов. Начало эфира — в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, турнирное положение обязывает "Зарю" побеждать, иначе выйти из группы будет весьма проблематично. Это касается и болгарского коллектива. Из группы по итогам 6 туров борьбу в еврокубке продолжат два коллектива.

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" в первом туре уступила норвежскому "Буде-Глимту" (3:1), а во втором туре луганчане были разбиты "Ромой" (0:3). ЦСКА, в свою очередь, крупно уступил представителю Серии А (5:1) и сыграл вничью с норвежцами (0:0).